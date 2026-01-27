Haberler

Galatasaray'ın yıldızı hakkında bomba sözler: Trip atıyor, gitmek isterse durdurulmayacak

Galatasaray'ın Fatih Karagümrük'ü 3-1 yendiği maçın ardından Mauro Icardi'nin kutlamalara katılmaması ve maç sonrası menajeriyle birlikte stattan ayrılması dikkat çekti. Gazeteci Ali Naci Küçük, Icardi'nin 11'de oynamadığı için tavırlı olduğunu ve ayrılmak istemesi halinde Galatasaray'ın önünü kesmeyeceğini belirtti.

Galatasaray'da Fatih Karagümrük maçı sonrası Mauro Icardi'nin tavırları gündem olurken, Ali Naci Küçük'ten dikkat çeken bir iddia geldi.

KUTLAMALARA KATILMADI, DOĞRUDAN SOYUNMA ODASINA GİTTİ

Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 3-1 mağlup etti. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada oyuna sonradan giren Mauro Icardi, maçın bitiş düdüğünün ardından takım arkadaşlarının galibiyet kutlamalarına katılmadı ve doğrudan soyunma odasının yolunu tuttu.

MENAJERİYLE STATTAN AYRILDI

Arjantinli futbolcu, maç sonrası stattan menajeriyle birlikte özel bir araçla ayrıldı. Bu görüntülerin ardından Icardi'nin tavırları spor kamuoyunda tartışma konusu oldu.

ALİ NACİ KÜÇÜK: "ICARDI TRİP ATIYOR"

Gazeteci Ali Naci Küçük, yaşananlarla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Küçük, "Icardi trip atıyor. 11'de oynamadığı için tavırlı. Soyunma odasından çıkıp menajeriyle özel araçla stattan ayrıldı. Çok şey kazandırdı, doğru ama artık Osimhen gerçeği var. Gitmek isterse dur denmeyecek" ifadelerini kullandı.

AYRILIK İHTİMALİ GÜNDEMDE

Ali Naci Küçük'ün açıklamaları, Galatasaray'da Mauro Icardi'nin geleceğine dair soru işaretlerini artırırken, oyuncunun ayrılık ihtimali de ilk kez bu kadar net şekilde gündeme geldi.

