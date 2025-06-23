Galatasaray'ın yıldızı futbolu bıraktı

Galatasaray'ın yıldızı futbolu bıraktı
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Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'dan ayrılan 38 yaşındaki Dries Mertens, futbol kariyerine son verdiğini açıkladı. Mertens, 3 Temmuz'da oynanacak olan Marek Hamsik'e veda maçıyla futbolu bırakacağını duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde Süper Lig devi Galatasaray'la sözleşmesi sona eren 38 yaşındaki yıldız futbolcu Dries Mertens futbola veda etti.

GALATASARAY'DA 25 GOLÜ VAR

Mertens, 3 Temmuz'da oynanacak olan Marek Hamsik'e veda maçında futbola veda edeceğini açıkladı. Mertens, Galatasaray kariyerinde çıktığı 136 resmi maçta 25 gol atıp 44 asist yaptı.

OYNADIĞI TAKIMLAR

Kariyerinde AGOVV, Utrecht, PSV ve Napoli formaları giyen Mertens, 2022 yazında transfer olduğu Galatasaray ile 3 şampiyonluk kazandı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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