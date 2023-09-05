Galatasaray'ın yeni transferi Tanguy Ndombele oldu

Galatasaray, İngiliz ekibi Tottenham'da forma giyen Tanguy Ndombele'yi kiralık olarak kadrosuna dahil etti. Ndombele, Galatasaray'ın tarihindeki 10. Fransız futbolcu oldu.

Galatasaray'ın yeni transferi 26 yaşındaki futbolcu Tanguy Ndombele, sarı-kırmızılıların tarihindeki 10. Fransız futbolcu oldu.

Transfer çalışmaları kapsamında Galatasaray, İngiliz ekibi Tottenham'da forma giyen orta saha oyuncusu Tanguy Ndombele'yi kiralık olarak kadrosuna dahil etti. Ndombele, böylece sarı-kırmızılıların tarihindeki 10. Fransız futbolcu oldu. Cimbom'da daha önce oynayan Fransız futbolcular ise şöyle:

"Didier Six, Sebastian Perez, Franck Ribery, Lionel Carole, Bafetimbi Gomis, Cedric Carrasso, Steven Nzonzi, Sacha Boey ve Leo Dubois." - İSTANBUL