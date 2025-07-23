Galatasaray'ın Yeni Transferi Leroy Sane İstanbul'a Geldi

Galatasaray'ın Yeni Transferi Leroy Sane İstanbul'a Geldi
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Galatasaray, Bayern Münih'ten transfer ettiği Leroy Sane'yi İstanbul Havalimanı'nda karşıladı. Alman oyuncu, ABD'deki FIFA Kulüpler Dünya Kupası sonrası tatildeydi ve yarın antrenmanlara başlayacak.

Galatasaray'ın yeni transferi Leroy Sane, bugün ABD'den İstanbul'a geldi.

Sarı-kırmızılı takımın, Alman devi Bayern Münih'ten transfer ettiği ve 1 Temmuz'da sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki Alman oyuncu Sane, ABD'de düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na katıldıktan sonra tatilini de bu ülkede geçirmişti. Sane, bugün Los Angeles'tan özel jetle İstanbul Havalimanı'na geldi. Galatasaraylı yöneticilerin karşılaştığı Sane, daha sonra konaklayacağı otele doğru yola çıktı.

Alman oyuncu yarın sarı-kırmızılı takımla antrenmanlara başlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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