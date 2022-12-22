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Yine aynı kabus! Galatasaray taraftarının sevgilisi yuvadan uçuyor

Spor Haberleri

Yine aynı kabus! Galatasaray taraftarının sevgilisi yuvadan uçuyor

Sezon başında Marcao'yu tutamayan Galatasaray, şimdi de Victor Nelsson'u kaybetmek üzere. Küme düşme hattında olan Sevilla, Nelsson için gemileri yaktı. Öte yandan Premier Lig'den bir takımın da Nelsson'un peşinde olduğu öğrenildi.

Galatasaray'da yıldızları Avrupa devlerinin markajından korumak zorlaşıyor. Sezon başında takımın bel kemiği Marcao, 15 milyon euro bedelle Sevilla'ya transfer olmuştu.

Sevilla'da Marcao bir kez daha sakatlık geçirdi. Brezilyalı stoperin dönüşü 3 ayı bulacak. Stopere takviye yapması elzem gözüken İspanyol ekibi, Nelsson için gemileri yaktı.

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Sevilla'nın Nelsson için 17 milyon euroluk bir teklif hazırladığı bildirildi. Öte yandan Danimarkalı stoper için bir Premier Lig takımının da devrede olduğu öğrenildi. Avrupa hayali olan Nelsson'un bu şartlarda takımda tutulma ihtimali hayli güçleşti.

Nelsson, 2021 yazında 7 milyon euro bedelle Kopengag'dan transfer edildi. Başarılı stoper bu sezon ligde 13 maçta forma giydi. Piyasa değeri ise 14 milyon euro.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Galatasaray Sevilla FC Marcao Spor Haberler

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