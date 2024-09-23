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Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki İlk Maçında Hakem Belli Oldu

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki İlk Maçında Hakem Belli Oldu
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Yunan ekibi PAOK ile karşılaşacak. Maç, İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez tarafından yönetilecek.

Galatasaray'ın, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında sahasında Yunan temsilcisi PAOK ile oynayacağı karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez yönetecek.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında 25 Eylül Çarşamba günü sahasında Yunan ekibi PAOK ile mücadele edecek. Saat 22.00'de başlayacak karşılaşmada İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez düdük çalacak.

Hernandez'in yardımcılıklarını Jose Naranjo ve Diego Snchez Rojo yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Jose Luis Munuera olacak.

Galatasaray - PAOK maçında VAR koltuğunda Carlos del Cerro Grande, AVAR'da da Guillermo Cuadra oturacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Galatasaray İspanya Futbol Dünya Spor Paok

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