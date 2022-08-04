Galatasaray'ın transferi için uğraştığı Daniele Rugani, Türkiye'de oynamak istemiyor

Torreira ve Mertens gibi büyük isimleri kadroya katmak için büyük çaba sarf eden Galatasaray, savunma için ise Rugani'nin peşindeydi. Sarı-kırmızılılara, İtalyan yıldızdan kötü haber geldi.

GALATASARAY'I İSTEMİYOR

Sporx'in İtalyan basınından aktardığı haberde, Juventus'ta yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Rugani için en tatmin edici teklifin Galatasaray tarafından yapıldığı belirtildi. Buna rağmen, 28 yaşındaki futbolcunun, kişisel ve ailevi endişeleri nedeniyle Türkiye'ye transfer olmak istemediği kaydedildi.

RUGANI'NİN MAAŞININ BÜYÜK BÖLÜMÜNÜ JUVENTUS ÖDEYECEK

İtalyan savunma oyuncusunun, Serie A'da kalmak istediği ve; Empoli, Sampdoria, Hellas Verona ekiplerinin kendisiyle ilgilendiği aktarıldı. 3 ekibin de Rugani'yi kiralık olarak kadrosuna katmak istediği ancak yıllık 3 milyon euro olan maaşını ödemekte sıkıntı çekecekleri ifade edildi. Bu nedenle Rugani'nin maaşının bir bölümünü Juventus'un ödemesi gerektiğinin altı çizildi.

JUVENTUS İLE SÖZLEŞMESİ 2 YIL DAHA DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz sezon Juventus'ta 18 maça çıkan Rugani, bir kez fileleri havalandırdı. Güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro olarak gösterilen tecrübeli savunma oyuncusunun Torino ekibi ile sözleşmesi 2 yıl daha devam ediyor.