Galatasaray'ın transferi için uğraştığı Daniele Rugani, Türkiye'de oynamak istemiyor
Galatasaray'ın transfer listesindeki Daniele Rugani'nin Süper Lig'de forma giymek istemediği ifade edildi. İtalyan futbolcuya en iyi teklifi Galatasaray'ın verdiği belirtilirken, yıldız savunmacının kişisel ve ailevi sebeplerden dolayı sarı-kırmızılı formayı giymek istemediği belirtildi.
Torreira ve Mertens gibi büyük isimleri kadroya katmak için büyük çaba sarf eden Galatasaray, savunma için ise Rugani'nin peşindeydi. Sarı-kırmızılılara, İtalyan yıldızdan kötü haber geldi.
Sporx'in İtalyan basınından aktardığı haberde, Juventus'ta yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Rugani için en tatmin edici teklifin Galatasaray tarafından yapıldığı belirtildi. Buna rağmen, 28 yaşındaki futbolcunun, kişisel ve ailevi endişeleri nedeniyle Türkiye'ye transfer olmak istemediği kaydedildi.
İtalyan savunma oyuncusunun, Serie A'da kalmak istediği ve; Empoli, Sampdoria, Hellas Verona ekiplerinin kendisiyle ilgilendiği aktarıldı. 3 ekibin de Rugani'yi kiralık olarak kadrosuna katmak istediği ancak yıllık 3 milyon euro olan maaşını ödemekte sıkıntı çekecekleri ifade edildi. Bu nedenle Rugani'nin maaşının bir bölümünü Juventus'un ödemesi gerektiğinin altı çizildi.
Geçtiğimiz sezon Juventus'ta 18 maça çıkan Rugani, bir kez fileleri havalandırdı. Güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro olarak gösterilen tecrübeli savunma oyuncusunun Torino ekibi ile sözleşmesi 2 yıl daha devam ediyor.