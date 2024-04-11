Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Galatasaray'ın Süper Kupa'yı alacağı maç belli oldu

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yarıda kalan Süper Kupa maçı için kararını açıkladı. Maçın 2. dakikasında sahadan çekilen sarı-lacivertliler,3-0 hükmen mağlup sayıldı.

KARARIN ONANMASI BEKLENİYOR

Kararın, Tahkim Kurulu ve TFF Yönetim Kurulu tarafından onanmasının ardından kupa resmen Galatasaray'ın olacak. Galatasaray'ın, Süper Kupa için verilen kararın onanmasının ardından kupayı Süper Lig'deki ilk iç saha maçında kaldırması bekleniyor.

GALATASARAY, PENDİKSPOR MAÇINDA KUPAYI KALDIRACAK

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in 32. haftasında Alanyaspor deplasmanına gidecek. Galatasaray, daha sonra iç sahada Pendikspor'u konuk edecek. Galatasaray'ın, Süper Kupa'yı Pendikspor ile oynanacak maçta alması bekleniyor.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Galatasaray Süper Kupa Fenerbahçe Futbol Spor Haberler

Bakmadan Geçme

İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 11-12 Nisan 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 11-12 Nisan 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 11-12 Nisan 2024 Ankara su kesintisi listesi! Fenerbahçe ne ceza aldı? Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa cezaları belli oldu CANLI maç izle! (OLYMPİAKOS-FENERBAHÇE) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 11 Nisan günün maçları nereden izlenir? 12 Nisan 2024 Günlük Burç Yorumları: 12 Nisan Perşembe burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? EMEKLİYE YÜZDE KAÇ ZAM YAPILACAK? Emekli ve memura zam yapılacak mı, ne kadar zam yapılacak? Bugün kargolar açık mı? Bayramda Yurtiçi, MNG, PTT, Aras Kargo dağıtım yapıyor mu? Bayramda akbil ücretsiz mi? Bayramda İstanbulKart bedava mı? Hudutsuz Sevda bu hafta var mı? Hudutsuz Sevda yeni bölüm ne zaman, hangi tarihte yayınlanacak? File market bayramda açık mı 2024? File market bayramda kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Nurhak Belediyesi hangi parti? Nurhak Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? Kahramanmaraş Nurhak yerel seçim sonuçları! Hangi köprüler ücretsiz? Bayramda hangi köprüler bedava? İşte bayramda ücretsiz olan köprüler ve otoyollar! Emeklilere zam var mı? Emeklilere ne kadar, yüzde kaç zam yapılacak? İşte temmuzda memur ve emekliyi bekleyen zam oranı! 11 NİSAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi?
500

Yorumlar (1)

Altan Kaya:

Ahmet Çakar ın dediği gibi alsınlar kupayı güzelce yıkasınlar sonra bir kenara koysunlar yakışır onlara

3
7
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title