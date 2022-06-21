Galatasaray'dan Alpaslan Öztürk'e 1.Lig'den talip! 10 milyon TL kazanacak - Haberler

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Galatasaray'dan Alpaslan Öztürk'e 1.Lig'den talip! 10 milyon TL kazanacak

Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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Galatasaray'ın savunma oyuncusu Alpaslan Öztürk, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. İlk 11 oynayabileceği bir takıma gitmek istediği bilinen oyuncu 1.Lig ekibi Eyüpspor ile anlaştı.

Galatasaray'da forma giyen Alpaslan Öztürk takımdan ayrılıyor. Sarı kırmızılı ekiple 1 yıl daha sözleşmesi bulunan savunmacı, Eyüpspor ile anlaşma sağladı. Fanatik'te yer alan habere göre; Süper Lig'e yükselmek adına önemli hamleler yapmaya hazırlanan İstanbul temsilcisi, Galatasaray'dan Alpaslan Öztürk ile her konuda anlaşma sağladı. Oyuncuya 10 milyon TL maaş ödeneceği öğrenildi.

GÖZTEPE'DE YILDIZI PARLADI

Göztepe'de yıldızı parlayan ve A Milli Takım'a kadar yükselen Alpaslan Öztürk, bu sezon Galatasaray formasıyla 16 maçta forma giydi ve 1 gol kaydetti.

Galatasaray'ın savunmacısına 1.Lig'den talip! 10 milyon TL kazanacak

Haberler.com / Nezih Yücel Akşener - Spor

Galatasaray Eyüpspor Spor Haberler

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