Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası Fenerbahçe tribünlerinde olay Aziz Yıldırım sloganı
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Galatasaray, MKE Ankaragücü'nü mağlup ederek Süper Lig'de 23. şampiyonluğuna ulaştı. Aynı dakikalarda Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe maçında tribünler yönetimi istifaya çağırdı. Taraftarlar tribünde, Aziz Yıldırım sloganları attı.
Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor'u yenmesine rağmen şampiyonluğu Galatasaray'a kaptırdı. Kadıköy'de oynanan maçta tribünlerde gerginlik yaşandı.
TRİBÜNDE AZİZ YILDIRIM SESLERİ
Fenerbahçe tribünleri, Galatasaray'ın MKE Ankaragücü karşısında farkı artırmasının ardından yönetimi istifaya çağırdı. Sarı-lacivertli taraftarlar, eski başkanları Aziz Yıldırım lehine tezahüratlar yaptı.
ŞAMPİYONLUK HASRETİ 9 YILA ÇIKTI
Galatasaray'ın Süper Lig'de ipi göğüslemesiyle Fenerbahçe'nin şampiyonluk hasreti de 9 yıla çıktı. Sarı-lacivertliler, en son 2012-2013 sezonunda Ersun Yanal yönetiminde şampiyon olmuştu.
#Galatasaray 'ın şampiyonluğunda en fazla katkıyı sizce hangi futbolcu sağladı?— Haberler.com (@Haberler) May 30, 2023