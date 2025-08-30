Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibinin atamadığı gol

Süper Lig devi Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk rakibi Eintracht Frankfurt'ta, forvet oyuncusu Elye Wahi'nin Hoffenheim maçında kaçırdığı pozisyon büyük yankı uyandırdı.

BOŞ KALEYE ATAMADI

Takımının hücum hattında etkili olması beklenen Wahi, müsabaka sırasında yakaladığı net fırsatı gole çeviremeyince sosyal medyada gündem oldu. Kaçan gol, hem Frankfurt taraftarlarının hem de futbolseverlerin tepkisini çekti.