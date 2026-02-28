Haberler

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool'da sürpriz ayrılık

Güncelleme:
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool'da 19 yaşındaki Trent Kone-Doherty, 750 bin euro bonservisle Molde'ye transfer oldu.

  • Liverpool'un 19 yaşındaki kanat oyuncusu Trent Kone-Doherty, Norveç kulübü Molde'ye transfer oldu.
  • Molde, transfer için Liverpool'a 750 bin euro bonservis bedeli ödeyecek.
  • Trent Kone-Doherty, bu sezon 23 maçta 3 gol atıp 5 asist yaptı.

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Galatasaray ile eşleşen Liverpool'da genç bir isim takımdan ayrıldı.

MOLDE İLE 2029'A KADAR SÖZLEŞME

İngiliz ekibinin 19 yaşındaki kanat oyuncusu Trent Kone-Doherty, Norveç temsilcisi Molde'ye transfer oldu. Mavi-beyazlı kulüp, genç futbolcuyla 31 Aralık 2029'a kadar sürecek sözleşme imzaladı.

750 BİN EURO BONSERVİS

The Times'ın haberine göre Molde, transfer için Liverpool'a 750 bin euro bonservis bedeli ödeyecek. Anlaşmada ayrıca Liverpool lehine geri satın alma ve sonraki satıştan pay maddelerinin de yer aldığı belirtildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Trent Kone-Doherty, bu sezon forma giydiği 23 maçta 3 gol atıp 5 asist yaptı.

500

Bu adam olmadan Liverpool olmaz ben böyle bir sürpriz ayrılık görmedim……

