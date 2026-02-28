Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool'da sürpriz ayrılık
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool'da 19 yaşındaki Trent Kone-Doherty, 750 bin euro bonservisle Molde'ye transfer oldu.
Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Galatasaray ile eşleşen Liverpool'da genç bir isim takımdan ayrıldı.
MOLDE İLE 2029'A KADAR SÖZLEŞME
İngiliz ekibinin 19 yaşındaki kanat oyuncusu Trent Kone-Doherty, Norveç temsilcisi Molde'ye transfer oldu. Mavi-beyazlı kulüp, genç futbolcuyla 31 Aralık 2029'a kadar sürecek sözleşme imzaladı.
750 BİN EURO BONSERVİS
The Times'ın haberine göre Molde, transfer için Liverpool'a 750 bin euro bonservis bedeli ödeyecek. Anlaşmada ayrıca Liverpool lehine geri satın alma ve sonraki satıştan pay maddelerinin de yer aldığı belirtildi.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Trent Kone-Doherty, bu sezon forma giydiği 23 maçta 3 gol atıp 5 asist yaptı.