Galatasaray'ın Salah'a yapacağı teklif belli oldu

İngiltere Premier Lig devi Liverpool'da forma giyen Muhamed Salah'ın geleceğiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

GALATASARAY'IN SALAH'A TEKLİFİ

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Galatasaray, Liverpool'dan ocak ayında ayrılması beklenen Muhammed Salah'ın menajeriyle kısa süre önce temasa geçti. Sarı-kırmızılıların Mısırlı yıldız için nabız yokladığı ve kapısını yıllık 15 milyon euro'luk bir teklifle çalacağı iddia edildi.

20 MİLYON EURO MAAŞ TALEBİ

Haberde, Liverpool'da yılda 13 milyon euro net maaş kazandığı belirtilen 33 yaşındaki futbolcunun ise Avrupa kulüplerinden maaş beklentisinin ise 20 milyon euro olduğu öne sürüldü.

LIVERPOOL KARİYERİ

Liverpool formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 421 maça çıkan Salah, söz konusu maçlarda 250 gol ve 117 asistlik performans sergiledi.