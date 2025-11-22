Galatasaray'ın Rakibi Union Saint-Gilloise, Cercle Brugge'u Yenerek Formda Kalıyor
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Union Saint-Gilloise, Belçika Ligi'nde Cercle Brugge'u 2-0 yenerek liderliğini sürdürüyor. Galatasaray, Belçika ekibini 25 Kasım'da ağırlayacak.
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Union Saint- Gilloise, Belçika Ligi'nin 15. haftasında Cercle Brugge'u 2-0 yendi.
Lig lideri Union Saint- Gilloise'a galibiyeti getiren golleri Promise Akinpelu ve Alexander Florucz kaydetti.
Galatasaray, Belçika ekibini Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında 25 Kasım Salı günü ağırlayacak.
Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor