Galatasaray'ın rakibi Liverpool'u dağıttılar

Galatasaray'ın rakibi Liverpool'u dağıttılar
Liverpool, Premier Lig'de son sıradaki Wolves'a 2-1 yenilerek üç maç sonra puan kaybı yaşarken, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile oynayacağı kritik maç öncesi moral kaybı yaşadı.

  • Liverpool, Wolverhampton Wanderers'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu.
  • Liverpool, ligde üç maç sonra puan kaybı yaşayarak 48 puanda kaldı.
  • Wolverhampton Wanderers, üst üste ikinci galibiyetini alarak puanını 16'ya yükseltti.

İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında Liverpool, deplasmanda Wolverhampton Wanderers'a 2-1 mağlup oldu. Molineux Stadı'nda oynanan karşılaşmada son sırada yer alan Wolves, güçlü rakibini uzatma dakikalarında attığı golle devirdi.

WOLVES İLK ŞUTUNDA GOLÜ BULDU

Maç boyunca rakip kalede baskı kuran Liverpool, 78. dakikada büyük bir şok yaşadı. Ev sahibi Wolverhampton, Rodrigo Gomes'in attığı golle öne geçti. Wolves, karşılaşmadaki ilk şutunda golü bulmayı başardı.

SALAH SKORU EŞİTLEDİ

Liverpool, 83. dakikada Muhammed Salah'ın golüyle skoru 1-1'e getirdi. Mısırlı yıldız, 1 Kasım 2025'ten bu yana Liverpool formasıyla ilk golünü kaydetti.

UZATMALARDA DARBE

Karşılaşmada son sözü Wolverhampton söyledi. Ev sahibi ekip, 90+4. dakikada Andre'nin golüyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

LİVERPOOL 3 MAÇ SONRA PUAN KAYBETTİ

Bu sonuçla birlikte Liverpool ligde üç maç sonra puan kaybı yaşadı ve 48 puanda kaldı. Ligin son sırasında bulunan Wolves ise üst üste ikinci galibiyetini alarak puanını 16'ya yükseltti.

GALATASARAY'IN RAKİBİ MORALSİZ

Öte yandan Liverpool, hafta sonunda Tottenham ile karşı karşıya geldikten sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın rakibi olarak İstanbul'da sahaya çıkacak. İngiliz ekibinin Wolves karşısında aldığı bu yenilgi, kritik mücadele öncesinde dikkat çekti.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
