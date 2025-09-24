Galatasaray'ın rakibi Liverpool'a kötü haber! Genç yıldız sezonu kapattı

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi de olan Premier Lig ekibi Liverpool'a yaz transfer döneminde Parma'dan 31 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı 18 yaşındaki stoperi Giovanni Leoni'den kötü haber geldi.

ÇAPRAZ BAĞLARI KOPTU

18 yaşındaki İtalyan genç savunmacı, İngiltere Lig Kupası'nın 3. Turunda oynanan Southampton maçının 81. dakikasında sakatlık yaşamıştı. İtalyan savunmacı yaşadığı sakatlık sonrası yerini Milos Kerkez'e bıraktı. Giovanni Leoni'nin ön çapraz bağları koptuğu belirtildi.

SEZONU KAPATTI

18 yaşındaki oyuncunun sezonun geri kalan bölümünde forma giyemeyeceği ve sezonu kapattığı dile getirildi.