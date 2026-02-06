Galatasaray'ın rakibini paramparça ettiler
İtalya Kupası çeyrek finalinde Atalanta, sahasında Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Juventus'u 3-0 yenerek yarı finale çıktı. Bergamo'da oynanan maçta Atalanta, baştan sona üstün bir performans sergiledi. Ev sahibi ekibin golleri 27. dakikada penaltıdan Gianluca Scamacca, 77. dakikada Kamaldeen Sulemana ve 85. dakikada Mario Pasalic'ten geldi.
BERGAMO'DA TEK TARAFLI MAÇ
JUVENTUS ETKİSİZ KALDI
Juventus, mücadele boyunca rakibi karşısında varlık gösteremezken, milli futbolcu Kenan Yıldız karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.