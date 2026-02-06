Haberler

Galatasaray'ın rakibini paramparça ettiler

Güncelleme:
İtalya Kupası çeyrek finalinde Atalanta, sahasında Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Juventus'u 3-0 yenerek yarı finale çıktı. Bergamo'da oynanan maçta Atalanta, baştan sona üstün bir performans sergiledi. Ev sahibi ekibin golleri 27. dakikada penaltıdan Gianluca Scamacca, 77. dakikada Kamaldeen Sulemana ve 85. dakikada Mario Pasalic'ten geldi.

  • Atalanta, İtalya Kupası çeyrek finalinde Juventus'u 3-0 mağlup etti.
  • Atalanta'nın golleri Gianluca Scamacca, Kamaldeen Sulemana ve Mario Pasalic tarafından atıldı.
  • Kenan Yıldız, Juventus'un yedek kulübesinde yer aldı.

BERGAMO'DA TEK TARAFLI MAÇ

Stadio di Bergamo'da oynanan karşılaşmada Atalanta baştan sona üstün bir oyun sergiledi. Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 27. dakikada penaltıdan Gianluca Scamacca, 77. dakikada Kamaldeen Sulemana ve 85. dakikada Mario Pasalic kaydetti.

JUVENTUS ETKİSİZ KALDI

Juventus, mücadele boyunca rakibi karşısında varlık gösteremezken, milli futbolcu Kenan Yıldız karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

Remzi YILMAZ:

görende 10 0 maçı almışlar topu topu 3 gol abarmayın

