Galatasaray'ın rakibi Barcelona'nın tarihinde bir ilk! Stadının ismi değişecek

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Galatasaray'ın rakibi olan İspanya La Liga ekibi Barcelona, müzik ve eğlence platformu Spotify ile partnerlik sözleşmesi imzaladığını açıkladı. Sözleşme kapsamında Spotify, 2022-2023 sezonu itibarıyla İspanyol ekibinin ana sponsoru olacak.

FORMALARA DA SPONSOR OLDULAR

Formalarında şirketin reklamını da taşıyacak olan Barcelona, stadyumunun ismini de değiştirecek. Bundan böyle Barcelona, yeni sezonda maçlarını Spotify Camp Nou'da oynayacak.

İLK KEZ STAT İSMİNE SPONSOR ALACAK

Barcelona tarihinde ilk kez stadyuma sponsor alınırken yıllar önce de formasının göğüs kısmına reklam alarak başkabir ilki gerçekleştirmişti.