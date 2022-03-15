Galatasaray'ın rakibi Barcelona'nın tarihinde bir ilk! Stadının ismi değişecek
Haberler.com - Servet Uzun - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Dünyanın en büyük kulüpleri arasında yer alan Barcelona, tarihinde bir ilke imza atıyor. İspanyol ekibi, haziran ayından sonra "Camp Nou" olan stadının adına "Spotify" ekleyecek. Böylece Barça, 123 yıllık kulüp tarihinde ilk defa stadının ismini değiştirmiş olacak. Barcelona, yıllar önce göğüs reklamı alarak başka bir ilki gerçekleştirmişti.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Galatasaray'ın rakibi olan İspanya La Liga ekibi Barcelona, müzik ve eğlence platformu Spotify ile partnerlik sözleşmesi imzaladığını açıkladı. Sözleşme kapsamında Spotify, 2022-2023 sezonu itibarıyla İspanyol ekibinin ana sponsoru olacak.
FORMALARA DA SPONSOR OLDULAR
Formalarında şirketin reklamını da taşıyacak olan Barcelona, stadyumunun ismini de değiştirecek. Bundan böyle Barcelona, yeni sezonda maçlarını Spotify Camp Nou'da oynayacak.
İLK KEZ STAT İSMİNE SPONSOR ALACAK
Barcelona tarihinde ilk kez stadyuma sponsor alınırken yıllar önce de formasının göğüs kısmına reklam alarak başkabir ilki gerçekleştirmişti.