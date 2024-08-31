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Galatasaray'ın milli futbolcusu Abdülkerim Bardakcı, Adana Demirspor maçında gol attı

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Galatasaray'ın milli futbolcusu Abdülkerim Bardakcı, Adana Demirspor maçında bu sezonki ilk golünü kaydetti. Mücadelenin 60. dakikasında sağ taraftan Mertens'in kullandığı köşe vuruşuna kale önünde iyi yükselen Abdülkerim, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.

Galatasaray'ın milli futbolcusu Abdülkerim Bardakcı, Adana Demirspor maçında bu sezonki ilk golünü kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Adana Demirspor'u 5-1'lik skorla geçti. Sarı-kırmızılıların savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, bu sezonki ilk golünü kaydetti. Mücadelenin 60. dakikasında sağ taraftan Mertens'in kullandığı köşe vuruşuna kale önünde iyi yükselen Abdülkerim, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.

Cezası sebebiyle UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off Turu ikinci maçında oynayamayan 29 yaşındaki futbolcu, 11'de başladığı Adana Demirspor maçında 90 dakika sahada kaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Abdülkerim Bardakcı Adana Demirspor Galatasaray Spor Spor Güncel Haberler

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