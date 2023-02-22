Galatasaray'ın Konstantelias için teklifi reddedildi! PAOK yeni talebiyle sınırları zorladı

Galatasaray, PAOK'tan Giannis Konstantelias'ın transferi için resmi teklifi yaptı. Sarı-kırmızılılar, genç yıldız için 6 milyon euro teklif ederken Yunan ekibinin bu rakamı reddettiği belirtildi. PAOK'un genç futbolcu için 20 milyon euro istiyor.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gündeme sürpriz bir isim geldi. Gelecek vaadeden bir futbolcuyu renklerine bağlamak isteyen sarı-kırmızılılar, PAOK'tan Giannis Konstantelias için harekete geçti.

PAOK, 20 MİLYON EURO İSTİYOR

Yunan basınından sport24'te yer alan habere göre, Galatasaray, PAOK forması giyen Giannis Konstantelias için resmi teklifi yaptı. Sarı-kırmızılıların, 19 yaşındaki futbolcu için 6 milyon euro teklif ettiği ancak bu rakamın reddedildiği aktarıldı. Yunan ekibinin genç yıldız için 20 milyon euro istediği belirtiliyor.

KONSTANTELIAS'IN KARNESİ

2027 yılana kadar PAOK ile sözleşmesi bulunan 19 yaşındaki Giannis Konstantelias , bu sezon Yunan ekibiyle çıktığı 22 maçta 1 gol ve 6 asist yaptı.