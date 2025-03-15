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Galatasaray'ın kazandığı penaltıda karar doğru mu? Ünlü yorumcular 1 saniye bile düşünmedi

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Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray'ın Antalyaspor'u 4-0 yendiği maçı yorumlayan Trio ekibi Bahattin Duran, Bülent Yıldırım ve Deniz Çoban 44. dakikada Galatasaray'ın kazandığı penaltıyı doğru bulduklarını ve VAR müdahalesinin doğru olduğunu ifade etti.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, Onvo Antalyaspor'u 4-0 yendi. Trio ekibi Bahattin Duran, Bülent Yıldırım ve Deniz Çoban maçın kritik anlarını yorumladı.

44' Galatasaray'ın kazandığı penaltıda karar doğru mu?

Deniz Çoban: Net penaltı. Kolunu açarken o riski alıyor. Önlemini almıyor. Tartışmasız bir penaltı.

Bahattin Duran: Çok net bir penaltı. Çok doğru bir VAR müdahalesi. Safuri'nin sol eli ve kolu açık. Risk alırsanız top rakipten gelirse penaltı olur. Doğal olmayan koluna geliyor. Hakemin sahada vermesini beklerim.

Bülent Yıldırım: Net penaltı.

Galatasaray'ın kazandığı penaltıda karar doğru mu? Ünlü yorumcular 1 saniye bile düşünmedi
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSerkan Kaplan:

Bu oyun iyi mi ? Okan senin çıta çok alçakta.

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Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

Mesele şimdi BJK - GS, FB - GS, FB - BJK derbilerine yabancı hakem atanacak mi? Eyyam koparan Fenerbahçe ve Beşiktaş hodri meydan. Ama bu Galatasaray düşmanı TFF asla yabancı getirmeyecek yazın bir yere. Çünkü Galatasaray da ısrarla istiyoruz diyor.

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