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Galatasaray'ın İtalyan Yıldızı Zaniolo, Milli Takıma Davet Edildi

Galatasaray'ın İtalyan Yıldızı Zaniolo, Milli Takıma Davet Edildi

Spor Haberleri

Galatasaray forması giyen Nicolo Zaniolo, İtalya Milli Takımı kadrosuna davet edildi. İtalya Milli Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi yarı final ve final maçı aday kadrosunda yer alan Zaniolo, Roberto Mancini tarafından seçildi.

Galatasaray forması giyen Nicolo Zaniolo, İtalya Milli Takımı kadrosuna davet edildi.

İtalya Milli Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi yarı final ve final maçı aday kadrosu açıklandı. Galatasaray'ın İtalyan oyuncusu Nicolo Zaniolo'nun ismi de listede yer aldı.

Teknik Direktör Roberto Mancini'nin belirlediği aday kadroda şu isimler bulunuyor:

"Donnarumma, Meret, Vicario, Baschirotto, Bonucci, Buongiorno, Di Lorenzo, Florenzi, Gatti, Spinazzola, Toloi, Cristante, Frattesi, Jorginho, Locatelli, Pellegrini, Pessina, Verratti, Zaniolo, Berardi, Chiesa, Gnonto, Immobile, Raspadori, Retegui, Zaccagni." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Nicolo Zaniolo Galatasaray İtalya Spor Haberler

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