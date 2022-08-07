Galatasaray'ın Inter forması giyen Alexis Sanchez'e yaptığı teklif ortaya çıktı - Haberler

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Galatasaray'ın Inter forması giyen Alexis Sanchez'e yaptığı teklif ortaya çıktı

Dries Mertens ve Lucas Torreira'yı kadrosuna katan Galatasaray, dünyaca ünlü futbolcu Alexis Sanchez için de harekete geçti. Sarı-kırmızılıların, Inter forması giyen Şilili futbolcuya yaptığı teklifin detayları ortaya çıktı. Buna göre Galatasaray, Sanchez'e 2 yıllık sözleşme üzerinden senelik 3 milyon euro teklif etti.

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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, İtalyan ekibi Inter'de forma giyen Alexis Sanchez'i kadrosuna katmak için harekete geçti.

SANCHEZ, 4 MİL YON EURO İSTİYOR

Sporx'in haberine göre, Galatasaray, Alexis Sanchez ile yaptığı müzakerelerde Şilili oyuncuyla 2 yıllık sözleşme üzerinden görüştü. Galatasaray, yıllık 4 milyon euro civarında bir para isteyen futbolcuya 3 milyon euro önerdi. Fransız ekibi Marsilya da Alexis Sanchez için görüşmelerini sıklaştırmış durumda. Güney Amerika basınında yer alan haberlere göre; Sanchez için Marsilya bir adım önde görünüyor. Galatasaray ise defteri kapatmış değil.

DEV KULÜPLERİN FORMASINI GİYDİ

33 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon Inter'de 38 karşılaşmada 9 gol ve 5 asistlik performans sergilemişti. Inter de futbolcuyu hem maliyeti hem de beklentilerin altında kalması sebebiyle kadroda düşünmüyor. Sanchez daha önce Manchester United, Arsenal, Barcelona, River Plate, Colo Colo ve Udinese gibi takılarda oynadı.

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