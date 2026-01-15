Haberler

Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu için yapacağı teklif belli oldu

Güncelleme:
Galatasaray, orta saha transferi için gündemine aldığı Hakan Çalhanoğlu için Serie A devi Inter'e 15 milyon euro'luk teklif sunmaya hazırlanıyor.

Süper Lig devi Galatasaray, orta saha transferi için arayışlarını sürdürürken rotasını milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'na yöneltti.

HAKAN İÇİN 15 MİLYON EURO

Yaz transfer döneminde de Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosuna katmak isteyen ancak transferini gerçekleştiremeyen Galatasaray, Serie A devi Inter'in bir kez daha kapısını çalacak. Cimbom'un 31 yaşındaki yıldız futbolcu için önereceği bonservis bedeli belli oldu. A Spor'da yer alan habere göre; Galatasaray, kısa süre içerisinde Inter'e 15 milyon euroluk bonservis teklifi yapacak.

SATIŞA SOĞUK BAKIYOR

Haberde, Inter'ın Hakan Çalhanoğlu'nu ara transfer döneminde kaybetmek istemediği, görüşmeleri sezon sonuna bırakabileceği belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Inter formasıyla bu sezon 22 maça çıkan milli oyuncu, bu maçlarda 8 gol atarken 4 golün de asistini yaptı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
