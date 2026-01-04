Haberler

Galatasaray'ın gündemindeki Noa Lang için resmi açıklama

Güncelleme:
Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Napoli'nin Hollandalı futbolcusu Noa Lang hakkında İtalyan kulübünden açıklama geldi. Sportif direktör Giovanni Manna, Lang'ın ayrılıp ayrılmayacağına dair soruya, futbolcunun iki iyi maç çıkardığını ve ondan çok şey beklediklerini söyledi. Manna, Lang'ın şans bulursa değerlendireceğinden emin olduklarını ve takımı geliştirmek için hareket edeceklerini belirtti.

  • Napoli'nin sportif direktörü Giovanni Manna, Noa Lang'ın ayrılabileceği yönündeki soruya, 'Lang iki iyi maç çıkardı. Ayrılacağını söylemedim.' yanıtını verdi.
  • Noa Lang, bu sezon Napoli formasıyla 21 maça çıktı ve bu maçlarda 1 gol attı.

Kanat transferi yapmak isteyen Galatasaray'ın Napoli'nin Hollandalı futbolcusu Noa Lang'ı transfer etmek istediği belirtilmiş, yıldız futbolcuyla anlaştığı iddia edilmişti. İtalyan kulübünden Noa Lang hakkında çıkan transfer söylentilerine cevap geldi.

NAPOLI'DEN RESMİ AÇIKLAMA

Napoli'nin bugün ligde Lazio ile oynadığı mücadele öncesi DAZN'a konuşan sportif direktör Giovanni Manna, "Lang ayrılabilir mi?" sorusuna cevap vererek, "Lang iki iyi maç çıkardı. Ayrılacağını söylemedim. Ondan çok şey bekliyorum. Şans bulursa değerlendireceğinden eminiz. Sadece yapmış olmak için bir şey yapmayacağız, takımı geliştirmek için yapacağız. Aksi takdirde bu şekilde devam ederiz." dedi.

NAPOLI PERFORMANSI

Bu sezon Napoli formasıyla 21 maça çıkan 26 yaşındaki Hollandalı oyuncu, bu maçlarda rakip kaleye 1 gol attı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
