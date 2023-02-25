Galatasaray'ın golcüsü Gomis, futbolu bırakacağına yönelik iddiaları yalanladı

Sezon sonunda futbolu bırakacağı yönünde haberler çıkan Galatasaray'ın deneyimli golcüsü Bafetimbi Gomis, iddiaları yalanladı. 37 yaşındaki santrfor sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tamamen yanlış ve kötü zamanlamayla yazılmış bir haber." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın 37 yaşındaki golcüsü Bafetimbi Gomis, futbolu bırakacağı yönündeki habere sosyal medya hesabından cevap verdi.

"YANLIŞ BİLGİ VE KÖTÜ ZAMANLAMAYLA YAZILMIŞ BİR HABER"

Gomis sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sezon sonu futbolu bırakacak" haberleriyle ilgili olarak bir açıklama yapmam gerekiyor. Tamamen yanlış bilgiyle ve kötü zamanlamayla yazılmış bir haber. Gazeteci adına kibarca "Şanssızlık" diyelim.

"DAHA ATILACAK ÇOK GOL VAR"

Çünkü daha kazanılacak bir şampiyonluk, atılacak çok gol, kazanılacak çok maç var. Futbolu sezon sonu bırakmak gibi bir düşüncem de yok. Türkiye'nin bu acılı gündeminde böyle bir haberle kamuoyunu meşgul etmek istemem. Saygılarımla." ifadelerini kullandı.