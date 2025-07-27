Galatasaray'ın Genç Yıldızı Arda Ünyay: 'Burası Çok Büyük Bir Camia'

GALATASARAY'IN genç stoperi Arda Ünyay, "Takımdaki oyuncularla oyun konsollarında oynuyordum. Ego olarak sıkıntı yaşarım diye düşünmüştüm. Buraya girdiğimden beri çok güzel bir aile ortamı vardı. Mauro Icardi, Victor Osimhen ve Alvaro Morata gibi oyuncular bana çok destek oldu. Hala daha destek olmaya devam ediyorlar. Benimle ilgileniyorlar. Bu benim için çok büyük bir gurur. Onlardan ne öğrenebilirsem benim için artı" dedi.

Süper Lig'de son şampiyon Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında evinde Fransa ekibi Strasbourg'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Galatasaray'ın 18 yaşındaki genç savunmacısı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın büyük bir camia olduğuna dikkat çeken Arda, "Burası çok büyük bir camia. Buraya gelmek için çok çalıştım. Aldığım her sürede bu takımın bir parçası olacağım için çok mutluyum. Aldığım her süreyi en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyorum. İnşallah daha fazla süre bulacağım. Bunun için daha fazla çalışacağım" diye konuştu.

'HEPSİNDEN BİR ŞEY ÖĞRENMEM LAZIM'

Takımdaki tecrübeli oyuncuların kendisine hep destek olduğunu ifade eden genç savunmacı, "Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez, Carlos Cuesta, Victor Nelsson ve Metehan Baltacı'nın farklı özellikleri var. Hepsinden bir şey öğrenirsem güzel olur. Kendileri bana çok destek oluyor. Hepsinden bir şey öğrenmem lazım. Her yanlışımda ve doğrumda bana destek oluyorlar. Onlarla çalıştığım için çok mutluyum. Umarım bana hepsiyle oynamak nasip olur" ifadelerinde bulundu.

'ABDÜLKERİM BARDAKCI BENİM İÇİN BİR İDOL GİBİ'

Abdülkerim Bardakcı ile olan ilişkisi hakkında da konuşan Arda, "Abdülkerim Bardakcı ile menajerimiz aynı. Önceden tanışıyorduk. Saha dışında bana çok destek oluyor. Benim için bir idol gibi. Bana çok şey öğretiyor" dedi.

'GELDİĞİMDEN BERİ ÇOK GÜZEL BİR AİLE ORTAMI VAR'

Galatasaray'ın genç savunmacısı Arda Ünyay, sözlerini ise şöyle noktaladı:

"Takımdaki oyuncularla oyun konsollarında oynuyordum. Ego olarak sıkıntı yaşarım diye düşünmüştüm. Buraya girdiğimden beri çok güzel bir aile ortamı var. Mauro Icardi, Victor Osimhen ve Alvaro Morata gibi oyuncular bana çok destek oldu. Hala daha destek olmaya devam ediyorlar. Benimle ilgileniyorlar. Bu benim için çok büyük bir gurur. Onlardan ne öğrenebilirsem benim için artı"