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Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 2-1 yendiği derbi Adıyaman'da konvoyla kutlandı

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Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 2-1 yendiği derbi Adıyaman'da konvoyla kutlandı Haber Videosunu İzle
Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 2-1 yendiği derbi Adıyaman'da konvoyla kutlandı
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında RAMS Park'ta oynanan derbide Galatasaray, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Adıyaman'da sarı-kırmızılı taraftarlar galibiyeti cadde ve sokaklara akın ederek, konvoy oluşturup korna çalarak kutladı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etmesinin ardından Adıyaman'da sarı-kırmızılı taraftarlar galibiyeti coşkuyla kutladı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında RAMS Park'ta oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde ev sahibi ekip, rakibini 2-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın sona ermesiyle birlikte Adıyaman'da çok sayıda Galatasaray taraftarı, galibiyeti kutlamak için cadde ve sokaklara akın etti. Ellerinde sarı-kırmızılı bayraklarla takımlarına destek veren taraftarlar, tezahüratlar eşliğinde büyük sevinç yaşadı.

Araçlarıyla konvoy oluşturan taraftarlar, korna çalarak galibiyeti kutladı. Kentte renkli görüntülerin oluştuğu kutlamalarda taraftarlar, derbi galibiyetinin sevincini doyasıya yaşadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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