Galatasaray'ın eski futbolcusu Cevad Prekazi 69 yaşında yaşamını yitirdi

Galatasaray'ın eski futbolcusu Cevad Prekazi 69 yaşında yaşamını yitirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Galatasaray'ın eski futbolcularından Cevad Prekazi 69 yaşında yaşamını yitirdi. Partizan Kulübü, Prekazi için 'Her şey için teşekkürler, huzur içinde uyu' mesajını paylaştı; cenaze töreninin yeri ve zamanının daha sonra duyurulacağı belirtildi.
Galatasaray'ın eski futbolcularından Cevad Prekazi, 69 yaşında hayatını kaybetti.
Partizan Kulübünden yapılan açıklamada, "Her şey için teşekkürler, huzur içinde uyu." ifadesi kullanıldı.
Prekazi'nin cenaze töreninin yerinin ve zamanının daha sonra duyurulacağı aktarıldı.
Cevad Prekazi, Türkiye'de Galatasaray'ın dışında Altay ve Bakırköyspor'un da formalarını giymişti.
Kaynak: AA