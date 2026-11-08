Galatasaray'ın eski futbolcusu Cevad Prekazi 69 yaşında yaşamını yitirdi

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Galatasaray'ın eski futbolcularından Cevad Prekazi, 69 yaşında hayatını kaybetti.

Partizan Kulübünden yapılan açıklamada, "Her şey için teşekkürler, huzur içinde uyu." ifadesi kullanıldı.

Prekazi'nin cenaze töreninin yerinin ve zamanının daha sonra duyurulacağı aktarıldı.

Cevad Prekazi, Türkiye'de Galatasaray'ın dışında Altay ve Bakırköyspor'un da formalarını giymişti.

Kaynak: AA