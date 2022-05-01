Galatasaray'ın efsanesi Sabri Sarıoğlu yeşil sahalara geri dönüyor! İşte yeni adresi

Galatasaray'ın efsane futbolcusu Sabri Sarıoğlu, teknik direktörlüğe soyunuyor. Sarıoğlu'nun yeni rotasının 1. Lig olması bekleniyor.

1. LİG EKİPLERİYLE DİRSEK TEMASINDA

Uzun yıllar Galatasaray forması giyen Türk futbolunda sayısız başarıya imza atan 37 yaşındaki Sabri Sarıoğlu, çok istediği teknik direktörlük koltuğuna oturuyor. Akşam'da yer alan habere göre; 2018 yılında futbolu bıraktıktan sonra TFF'nin antrenörlük kurslarına katlan deneyimli ismin Spor Toto 1. Lig ekipleriyle dirsek temasında olduğu ve önümüzdeki sezon teknik direktör olarak futbola geri döneceği öğrenildi.

Haberler.com - Spor