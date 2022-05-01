Galatasaray'ın efsanesi Sabri Sarıoğlu yeşil sahalara geri dönüyor! İşte yeni adresi
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Aktif futbolculuk kariyerini 2018 yılında sonlandıran Galatasaray'ın eski kaptanı Sabri Sarıoğlu, yeşil sahalara bu kez teknik direktör olarak geri dönüyor. Sarıoğlu'nun 2022-2023 sezonunda yeni adresi 1. Lig olacak. Eski futbolcunun, 1. Lig ekipleriyle dirsek temasında olduğu ve kısa süre içerisinde buradan bir takımla anlaşmaya varabileceği belirtildi.
Galatasaray'ın efsane futbolcusu Sabri Sarıoğlu, teknik direktörlüğe soyunuyor. Sarıoğlu'nun yeni rotasının 1. Lig olması bekleniyor.
1. LİG EKİPLERİYLE DİRSEK TEMASINDA
Uzun yıllar Galatasaray forması giyen Türk futbolunda sayısız başarıya imza atan 37 yaşındaki Sabri Sarıoğlu, çok istediği teknik direktörlük koltuğuna oturuyor. Akşam'da yer alan habere göre; 2018 yılında futbolu bıraktıktan sonra TFF'nin antrenörlük kurslarına katlan deneyimli ismin Spor Toto 1. Lig ekipleriyle dirsek temasında olduğu ve önümüzdeki sezon teknik direktör olarak futbola geri döneceği öğrenildi.
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