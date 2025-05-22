Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki muhtemel bir rakibi daha belli oldu

Süper Lig'de şampiyon olarak Şampiyonlar Ligi'ne direkt gitmeyi garantileyen Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli olmaya devam ediyor.

24 TAKIM GARANTİLEDİ

36 takımın mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi'nde bir takım daha Devler Ligi bileti aldı ve şu ana kadar 24 takım yer almayı garantiledi. UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham, Şampiyonlar Ligi biletini aldı.

PREMİER LİG'DEN 2 TAKIM GELECEK

Premier Lig'de hafta sonu oynanacak sezonun son maçların ardından iki takım daha Şampiyonlar Ligi'ni garantileyecek ve bu takımlar Galatasaray'ın muhtemel rakipleri olacak. Öte yandan Avrupa'daki diğer liglerde de sezonun sona ermesiyle birlikte Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım sağlayacak takımlar belli olacak. Play-off turundan da toplamda 7 takım Şampiyonlar Ligi'ne katılım sağlama başarısı gösterecek.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde kesinleşen muhtemel rakipleri: