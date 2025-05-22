Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki muhtemel bir rakibi daha belli oldu

Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki muhtemel bir rakibi daha belli oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım sağlayacak. Sarı-kırmızılıların muhtemel rakiplerinin arasına UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Tottenham da eklendi.

Süper Lig'de şampiyon olarak Şampiyonlar Ligi'ne direkt gitmeyi garantileyen Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli olmaya devam ediyor.

24 TAKIM GARANTİLEDİ

36 takımın mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi'nde bir takım daha Devler Ligi bileti aldı ve şu ana kadar 24 takım yer almayı garantiledi. UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham, Şampiyonlar Ligi biletini aldı.

PREMİER LİG'DEN 2 TAKIM GELECEK

Premier Lig'de hafta sonu oynanacak sezonun son maçların ardından iki takım daha Şampiyonlar Ligi'ni garantileyecek ve bu takımlar Galatasaray'ın muhtemel rakipleri olacak. Öte yandan Avrupa'daki diğer liglerde de sezonun sona ermesiyle birlikte Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım sağlayacak takımlar belli olacak. Play-off turundan da toplamda 7 takım Şampiyonlar Ligi'ne katılım sağlama başarısı gösterecek.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde kesinleşen muhtemel rakipleri:

  1. Manchester City
  2. Liverpool
  3. Tottenham
  4. Arsenal
  5. Real Madrid
  6. Barcelona
  7. Atletico Madrid
  8. Villarreal
  9. Athletic Bilbao
  10. PSG
  11. Marsilya
  12. Monaco
  13. Inter
  14. Napoli
  15. Atalanta
  16. Bayern Münih
  17. Borussia Dortmund
  18. Bayer Leverkusen
  19. Eintracht Frankfurt
  20. Sporting
  21. PSV
  22. Ajax
  23. Slavia Prag
Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Fesih kararı sonrası ilk MGK: PKK'nın tasfiye süreci hassasiyetle takip edilecek

Fesih kararı sonrası ilk MGK! Bildiride PKK'ya verilen mesaj çok net
İBB'ye yönelik 3. dalga operasyonunda 13 tutuklama

İBB'ye 3. dalga operasyonda çok sayıda tutuklama kararı
Putin'den Ukrayna sınırında 'tampon bölge' talimatı

Putin'den Ukrayna sınırı için çarpıcı talimat
Yeni kredi destek paketi geliyor! Erdoğan, 'Bu adımı atmaya mecburuz' diyerek duyurdu

Yeni kredi destek paketi geliyor! Erdoğan "Mecburuz" diyerek duyurdu
Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki muhtemel bir rakibi daha belli oldu

Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki muhtemel bir rakibi daha belli oldu
Yasa dışı bahis soruşturmasında adı geçen İbrahim Yılmaz, çekim yapmak istediği mağazadan kovuldu

Sözde fenomeni çekim yapmak için girdiği mağazadan kovdular
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıNamik Kemal Erdem:

Tek bi Spartak Prag puan alir..gerisi size bırakıyorum.1 puan en fazla 4 puanda kalacak.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Önder Özen, Manchester City'den yaptığı ancak Beşiktaş'ın istemediği transferi ilk kez açıkladı

Manchester City'den transfer ettiği ancak alınmayan o yıldızı açıkladı
CIA merkezinde silah sesleri: Bir kişi vuruldu

CIA merkezinde silah sesleri! Bir kişi vuruldu
Tenis yıldızı, uygunsuz davranışta bulunan kameramana çıkıştı

Tenis yıldızı, uygunsuz davranışta bulunan kameramana çıkıştı
TMSF, Anadolu'nun en büyük şirketini satışa çıkardı

100 bin kişi çalışıyor! Anadolu'nun en büyük şirketi satışa çıkarıldı
Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor

Beşiktaş bombayı patlatıyor! Taraftarı heyecanlandıran gelişme
Binlerce kişi tehlikede! Shakira konseri sonrası alarm verildi

Binlerce kişi tehlikede! Konser sonrası alarm verildi
Özgür Özel'den heyecanlandıran asgari ücret çıkışı: Temmuz ayında zam alacağız

Heyecanlandıran asgari ücret çıkışı: Temmuz ayında zam alacağız
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.