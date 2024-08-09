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Galatasaray'ın Belçikalı oyuncusu Michy Batshuayi, 3 büyüklerde forma giyen ilk yabancı futbolcu oldu

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Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'deki ilk maçında Hatayspor'u 2-1 mağlup etmesiyle birlikte, Galatasaray'ın Belçikalı futbolcusu Michy Batshuayi bir ilke imza attı. Batshuayi, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ardından Galatasaray'da da Süper Lig maçına çıkan ilk yabancı futbolcu oldu ve ayrıca takımına galibiyeti getiren golü atarak sarı-kırmızılı formayla ilk kez gol sevinci yaşadı.

Galatasaray'ın Belçikalı oyuncusu Michy Batshuayi, 3 büyüklerde forma giyen ilk yabancı futbolcu oldu. Ayrıca Batshuayi, takımına galibiyeti getiren golü atarak sarı-kırmızılı formayla ilk kez gol sevinci yaşadı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk maçında sahasında Hatayspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmada Cimbom'un Belçikalı futbolcusu Michy Batshuayi de bir ilki başardı. 30 yaşındaki futbolcu Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ardından Galatasaray'da da Süper Lig maçına çıktı. Böylelikle 3 büyüklerin tamamında Süper Lig maçına çıkan ilk yabancı futbolcu Michy Batshuayi oldu.

Karşılaşmanın 90. dakikasında sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren gol de Batshuayi'den geldi. Torreira'nın ortasına kale önünde iyi yükselen Belçikalı futbolcu, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve Galatasaray formasıyla ilk golünü attı.

Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Batshuayi, 70. dakikada Leo Dubois'nın yerine oyuna dahil oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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