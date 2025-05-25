Galatasaray'ın 25'inci Şampiyonluğu Kutlandı: 1915 Çanakkale Köprüsü Sarı-Kırmızı Renklerle Işıklandırıldı
Galatasaray, 2024-2025 sezonunda şampiyon olduktan sonra, 1915 Çanakkale Köprüsü sarı-kırmızı renklerle aydınlatıldı. Köprü, Cumhuriyet'in 100'üncü yılına ve ayrıca dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü unvanına sahip.
Galatasaray'ın 25'inci şampiyonluğu sonrasında 1915 Çanakkale Köprüsü sarı-kırmızı renklerle ışıklandırıldı.
1915 Çanakkale Köprüsü, Cumhuriyet'in 100'üncü yılını simgeleyen ve 2023 metrelik orta açıklığıyla 'Dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü' ünvanına sahip. Galatasaray'ın 2024-2025 sezonunda şampiyon olmasının ardından Türkiye'nin en önemli projeleri arasında yer alan 1915 Çanakkale Köprüsü sarı-kırmızı renklerle donatıldı. - ÇANAKKALE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor