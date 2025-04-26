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Galatasaray'ın 2025-26 Bütçesi Onaylandı

Galatasaray'ın 2025-26 Bütçesi Onaylandı
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Galatasaray Kulübü, 2025-26 dönemi bütçesini Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirdiği olağan toplantıda kabul etti. Kulüp, futbol dışı branşlar için 2.6 milyar lira gelir ve 2.25 milyar lira gider öngörüyor. Florya arazisi gelirinin kullanımı için yönetim kuruluna yetki verildi.

Galatasaray Kulübünün 2025-26 bütçesi kabul edildi.

Sarı-kırmızılı kulübün yıllık olağan bütçe toplantısı, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıda yönetim kurulu adına muhasip üye İbrahim Hatipoğlu, 1 Haziran 2025-31 Mayıs 2026 dönemi kulüp bütçesini sundu.

Hatipoğlu, sunumunda sarı-kırmızılı kulübün söz konusu 12 aylık dönem futbol dışı branşlar için 2 milyar 618 milyon 442 bin 49 lira gelir, 2 milyar 252 milyon 193 bin 416 lira gider öngördüklerini belirtti. Hatipoğlu, 366 milyon 248 bin 633 lira faaliyet karı beklendiğini kaydetti.

Divan başkanı Eşref Alaçayır'ın oylamaya sunduğu bütçeyi üyeler, oy çokluğuyla onayladı.

Florya arazisi gelirinin kullanımıyla ilgili yönetime yetki verildi

Florya Metin Oktay Tesislerinin yerine yapılacak projeden elde edilecek gelirlerin kullanımıyla ilgili Galatasaray Kulübü Yönetim Kuruluna yetki verildi.

Yapılan oylama sonucu kabul edilen önergeye göre Florya arazisinden elde edilecek gelirin bir bölümüyle Türkiye Bankalar Birliğine olan yaklaşık 1 milyar 300 milyon liralık borç kapatılacak.

Kalan tutar blokeli bir hesapta tutularak Sermaye Piyasası Kurulundan lisanslı bir portföy yönetim şirketi nezdinde kurulacak fon hesabına aktarılacak. Fonun getirisi, amatör şubelerin ihtiyaçları, mevcut tesislerin bakım, onarım ve geliştirmesi ile altyapı faaliyetlerinde kullanılacak.

Fondaki ana para yalnızca genel kurul kararıyla kullanılabilecek.

Aidatlar yükseltildi

Kulüp üyeliği ve üyelik aidat ücretleri artırıldı.

Üyeler tarafından verilen ve yönetim kurulunun da uygun gördüğü önerge oylamaya sonuldu. Oy çokluğuyla üyelik giriş ücretleri ve yıllık aidatlar yükseltildi.

Buna göre üyelik giriş ücretleri A Grubu 6 bin lira, C Grubu 13 bin lira, D Grubu 25 bin lira, E Grubu ise 100 bin lira olarak kabul edildi. Yıllık ödenti ise 2 bin lira belirlendi.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
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