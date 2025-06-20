Galatasaray'ın 2025-2026 Sezonu Kamp Programı Belli Oldu

GALATASARAY'IN 2025-2026 sezonu öncesi Avusturya'da gerçekleştireceği kamp programı belli oldu.

Sarı-kırmızılı ekip, 19 Temmuz - 23 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde kamp yapacak. Galatasaray, bu tarih aralığında Summer Series Upper Austria kapsamında Raiffeisen Arena'da iki hazırlık maçına çıkacak. İlk maçını 20 Temmuz'da Admira Wacker ile oynayacak sarı-kırmızılar, ikinci maçında ise 23 Temmuz'da Cagliari Calcio ile karşılaşacak.

Avusturya etabının ardından çalışmalarına İstanbul'da devam edecek olan sarı-kırmızılı ekip, düzenlenecek iki hazırlık maçına daha çıkacak. RAMS Park'ta oynanacak olan maçlarda 26 Temmuz'da RC Strasbourg ile 2 Ağustos'ta ise S.S. Lazio ile karşı karşıya gelecek.