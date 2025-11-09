Galatasaray'ın 19 maçlık dev serisi bitti
Kocaelispor'a 1-0 kaybeden Galatasaray'ın bu mağlubiyetle birlikte Trendyol Süper Lig'deki 19 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.
- Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor'a 1-0 yenilerek 19 maçlık yenilmezlik serisini sonlandırdı.
- Galatasaray, son 19 lig maçında 17 galibiyet ve 2 beraberlik elde etmişti.
- Galatasaray, üst üste 2 lig maçında puan kaybetti ve Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, Kocaelispor'a konuk olurken, mücadeleden 1-0'lık skorla mağlup ayrıldı.
GALATASARAY 19 MAÇ SONRA KAYBETTİ
Bu sonucun ardından sarı-kırmızılıların ligdeki yenilmezlik serisi sona erdi. Süper Lig'de bu maç öncesinde geçtiğimiz sezon deplasmanda oynadığı Beşiktaş'a yenilen Cimbom, derbinin ardından ligde çıktığı 19 karşılaşmada 17 galibiyet, 2 beraberlik almıştı.
ÜST ÜSTE 2 MAÇI KAZANAMADI
Süper Lig'de geçtiğimiz hafta da evinde mücadele ettiği Trabzonspor ile 0-0 berabere kalan Galatasaray, üst üste 2 müsabakada 5 puan bıraktı ve şampiyonluk yarışında önemli kayıplar yaşadı.