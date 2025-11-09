Haberler

Galatasaray'ın 19 maçlık dev serisi bitti

Galatasaray'ın 19 maçlık dev serisi bitti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaelispor'a 1-0 kaybeden Galatasaray'ın bu mağlubiyetle birlikte Trendyol Süper Lig'deki 19 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

  • Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor'a 1-0 yenilerek 19 maçlık yenilmezlik serisini sonlandırdı.
  • Galatasaray, son 19 lig maçında 17 galibiyet ve 2 beraberlik elde etmişti.
  • Galatasaray, üst üste 2 lig maçında puan kaybetti ve Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, Kocaelispor'a konuk olurken, mücadeleden 1-0'lık skorla mağlup ayrıldı.

GALATASARAY 19 MAÇ SONRA KAYBETTİ

Bu sonucun ardından sarı-kırmızılıların ligdeki yenilmezlik serisi sona erdi. Süper Lig'de bu maç öncesinde geçtiğimiz sezon deplasmanda oynadığı Beşiktaş'a yenilen Cimbom, derbinin ardından ligde çıktığı 19 karşılaşmada 17 galibiyet, 2 beraberlik almıştı.

ÜST ÜSTE 2 MAÇI KAZANAMADI

Süper Lig'de geçtiğimiz hafta da evinde mücadele ettiği Trabzonspor ile 0-0 berabere kalan Galatasaray, üst üste 2 müsabakada 5 puan bıraktı ve şampiyonluk yarışında önemli kayıplar yaşadı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yıllık izin hesabını değiştirecek karar

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yıllık izin hesabını değiştirecek karar
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMGk:

Böyle züğürt tesellilerini hiç sevmem tek istatistik vardır o da KUPA

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSüleyman Ceyhan:

Okanla olcak iş degil...BJK

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'dan Osimhen kararı: 150 milyon euroyu getiren onu alır

Galatasaray'dan tarihi karar: Bu rakamı getiren Osimhen'i alır
1. Lig'de 7-2'lik çılgın maç

1. Lig'de 7-2'lik çılgın maç
Mehmet Ali Erbil'in evlilik itirafı kriz çıkardı! Eşi evi terk etti

İtirafı kriz çıkardı! Eşi evi terk etti, hemen canlı yayına çıktı
Ispanak sanıp yediler, ölümün eşiğine geldiler

Ispanak sanıp yediler, ölümün eşiğine geldiler
Trump'ın gizli füzesi ilk kez görüntülendi! Yıkım gücü Hiroşima'nın 10 katı

Trump'ın gizli füzesi ilk kez görüntülendi! Hiroşima'nın 10 katı
Galatasaray'dan Osimhen kararı: 150 milyon euroyu getiren onu alır

Galatasaray'dan tarihi karar: Bu rakamı getiren Osimhen'i alır
1. Lig'de 7-2'lik çılgın maç

1. Lig'de 7-2'lik çılgın maç
Mevlitte verilen yemeği yediler, hastanelik oldular

Mevlitte verilen yemeği yediler, hastanelik oldular
Bakan Tunç: Demirtaş'la ilgili karar mahkemenin önünde, hep beraber bekleyeceğiz

Selahattin Demirtaş tahliye mi oluyor? Bakan Tunç'tan yeni açıklama
Selçuk İnan'dan Aslan'a çelme! Galatasaray bu sezon ilk kez kaybetti

Selçuk İnan'dan Aslan'a çelme! Galatasaray ilk kez kaybetti
Atanamayan öğretmen yaşadıklarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gözyaşları içinde anlattı

Atanamayan öğretmen yaşadıklarını Erdoğan'a gözyaşları içinde anlattı
Sındırgı'da korkutan deprem! Sarsıntı İstanbul'da da hissedildi

Afet bölgesi ilan edilen ilde korkutan deprem! İstanbul da sallandı
Rus milyarder ve eşi villada ölü bulundu

Rus milyarder ve eşi villada öldürüldü! Cüzdan boş çıkınca...
Galatasaray'a kötü haber! Yıldız isim sakatlandı

Galatasaray'a kötü haber! Yıldız isim sakatlandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.