Galatasaray, İlkay Gündoğan'ı Kadrosuna Kattı

Galatasaray, İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'den Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'ı 2 yıllığına transfer etti. Gündoğan, 2026-2027 sezonu sonuna kadar sarı-kırmızılı takımda forma giyecek.

Galatasaray, İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'ı 2 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu İlkay Gündoğan'ın bedelsiz transferi konusunda Manchester City ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcu ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere şu şartlarda sözleşme imzalanmıştır: 2025-2026 sezonu için net 4,5 milyon avro, 2026-2027 sezonu için net 4,5 milyon avro sezonluk garanti ücret olarak ödenecektir." denildi.

34 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçen sezon forma giydiği 54 maçta 5 gol attı.

