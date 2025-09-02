Galatasaray, İlkay Gündoğan'ı Kadrosuna Kattı
Galatasaray, İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'den Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'ı 2 yıllığına transfer etti. Gündoğan, 2026-2027 sezonu sonuna kadar sarı-kırmızılı takımda forma giyecek.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu İlkay Gündoğan'ın bedelsiz transferi konusunda Manchester City ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcu ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere şu şartlarda sözleşme imzalanmıştır: 2025-2026 sezonu için net 4,5 milyon avro, 2026-2027 sezonu için net 4,5 milyon avro sezonluk garanti ücret olarak ödenecektir." denildi.
34 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçen sezon forma giydiği 54 maçta 5 gol attı.
