Galatasaray, İlkay Gündoğan'ı Kadrosuna Katıyor

Galatasaray, yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek amacıyla İlkay Gündoğan ile prensip anlaşmasına vardı. Yöneticiler, transferin resmiyet kazanması için Manchester'da son görüşmeleri yapacak.

GALATASARAY, yeni sezonda kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, İlkay Gündoğan transferinde mutlu sona ulaşmak üzere.

Sarı-kırmızılı kulüp, tecrübeli orta saha oyuncusu ile prensip anlaşmasına vardı. Transferin resmiyet kazanması için Galatasaraylı yöneticilerin bu akşam saatlerinde Manchester'a giderek son görüşmeleri yapacağı öğrenildi.

34 yaşındaki futbolcu, kariyerinde Borussia Dortmund, Manchester City ve Barcelona gibi Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde forma giydi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
