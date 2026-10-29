Galatasaray ile Konyaspor yarın Süper Lig'de 51. kez karşı karşıya gelecek

Galatasaray ile Konyaspor yarın Süper Lig'de 51. kez karşı karşıya gelecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İki takım arasında geride kalan 50 lig maçında Galatasaray 36, Konyaspor 6 kez kazandı; 8 maç berabere bitti. Yarın oynanacak 51. randevu öncesi sarı-kırmızılılar son 6 lig maçının 5'ini kazandı.
Galatasaray ile Konyaspor, Süper Lig'de yarın 51. kez karşı karşıya gelecek.
1988-1989 sezonunun ilk yarısında Konya'da yeşil-beyazlı ekibin 1-0'lık galibiyetiyle başlayan rekabette 50 lig maçı geride kaldı. İki takım arasındaki söz konusu müsabakalarda Galatasaray 36, Konyaspor ise 6 kez galibiyet aldı. Taraflar, 8 müsabakada ise eşitliği bozamadı.
Galatasaray'ın 95 golüne, Konya temsilcisi 35 golle karşılık verdi.
Son 6 maçın 5'ini Galatasaray kazandı
Sarı-kırmızılı ekip, lig rekabetindeki son 6 maçın 5'inden galibiyetle ayrıldı.
Yeşil-beyazlılarla yaptığı son maçı deplasmanda 2-0 kaybeden Galatasaray, ondan önceki 5 lig karşılaşmasını kazandı.
Galatasaray, söz konusu 6 mücadelede 12 gol atarken, kalesinde sadece 5 gol gördü.
Konya'daki maçlar
Galatasaray, Konyaspor ile deplasmanda yaptığı 25 maçta galibiyet sayılarında 15-6 önde bulunuyor. İki takım, Konya'daki 4 müsabakada ise berabere kaldı.
Sarı-kırmızılıların deplasmanda bulduğu 37 gole karşılık, Konyaspor sahasında 18 gol atabildi.
Konya'daki son 6 maçın 4'ünü ev sahibi ekip kazandı
TÜMOSAN Konyaspor, Galatasaray ile sahasında yaptığı son 6 maçın 4'ünü kazandı.
Sarı-kırmızılıları konuk ettiği 2020-2021, 2021-2022 ve 2022-2023 sezonlarındaki maçları kazanan Konya temsilcisi, sonraki 2 sezonda rakibine mağlup oldu. Yeşil-beyazlılar, geçen sezon sahasında Galatasaray'ı 2-0 yenmeyi başardı.
Galatasaray'a karşı tüm galibiyetlerini iç sahada yaşayan Konyaspor, bunlardan 4'ünü son 6 sezonda elde etti.
En farklı skorlu galibiyetler
İstanbul'da 2007-2008 sezonunda yapılan ve sarı-kırmızılı takımın cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçı Galatasaray 6-0 kazandı. Bu müsabaka, iki takım arasında lig tarihindeki en farklı skorlu karşılaşma olarak kayıtlara geçti.
Konyaspor ise Galatasaray karşısındaki 6 galibiyetinden ikisini 2-0, ikisini 1-0, diğer iki maçı ise 2-1 ve 4-3'lük skorla kazandı.