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Galatasaray ile Konyaspor yarın Süper Lig'de 51. kez karşı karşıya gelecek

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İki takım arasında geride kalan 50 lig maçında Galatasaray 36, Konyaspor 6 kez kazandı; 8 maç berabere bitti. Yarın oynanacak 51. randevu öncesi sarı-kırmızılılar son 6 lig maçının 5'ini kazandı.

Galatasaray ile Konyaspor, Süper Lig'de yarın 51. kez karşı karşıya gelecek.

1988-1989 sezonunun ilk yarısında Konya'da yeşil-beyazlı ekibin 1-0'lık galibiyetiyle başlayan rekabette 50 lig maçı geride kaldı. İki takım arasındaki söz konusu müsabakalarda Galatasaray 36, Konyaspor ise 6 kez galibiyet aldı. Taraflar, 8 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

Galatasaray'ın 95 golüne, Konya temsilcisi 35 golle karşılık verdi.

Son 6 maçın 5'ini Galatasaray kazandı

Sarı-kırmızılı ekip, lig rekabetindeki son 6 maçın 5'inden galibiyetle ayrıldı.

Yeşil-beyazlılarla yaptığı son maçı deplasmanda 2-0 kaybeden Galatasaray, ondan önceki 5 lig karşılaşmasını kazandı.

Galatasaray, söz konusu 6 mücadelede 12 gol atarken, kalesinde sadece 5 gol gördü.

Konya'daki maçlar

Galatasaray, Konyaspor ile deplasmanda yaptığı 25 maçta galibiyet sayılarında 15-6 önde bulunuyor. İki takım, Konya'daki 4 müsabakada ise berabere kaldı.

Sarı-kırmızılıların deplasmanda bulduğu 37 gole karşılık, Konyaspor sahasında 18 gol atabildi.

Konya'daki son 6 maçın 4'ünü ev sahibi ekip kazandı

TÜMOSAN Konyaspor, Galatasaray ile sahasında yaptığı son 6 maçın 4'ünü kazandı.

Sarı-kırmızılıları konuk ettiği 2020-2021, 2021-2022 ve 2022-2023 sezonlarındaki maçları kazanan Konya temsilcisi, sonraki 2 sezonda rakibine mağlup oldu. Yeşil-beyazlılar, geçen sezon sahasında Galatasaray'ı 2-0 yenmeyi başardı.

Galatasaray'a karşı tüm galibiyetlerini iç sahada yaşayan Konyaspor, bunlardan 4'ünü son 6 sezonda elde etti.

En farklı skorlu galibiyetler

İstanbul'da 2007-2008 sezonunda yapılan ve sarı-kırmızılı takımın cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçı Galatasaray 6-0 kazandı. Bu müsabaka, iki takım arasında lig tarihindeki en farklı skorlu karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

Konyaspor ise Galatasaray karşısındaki 6 galibiyetinden ikisini 2-0, ikisini 1-0, diğer iki maçı ise 2-1 ve 4-3'lük skorla kazandı.

Kaynak: AA
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