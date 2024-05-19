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Galatasaray ile Fenerbahçe Arasında Golsüz Beraberlik

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Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. Maçta Alexander Djiku kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

18. dakikada sol kanattan topla ilerleyen Fred, pasını ceza sahası dışındaki Szymanski'ye aktardı. Bu oyuncunun hafif sağ çaprazdan yerden çektiği sert şut yandan auta gitti.

20. dakikada sağ çaprazdan ceza alanına girmeye çalışan Szymanski'nin çizgi üzerinden yaptığı plase vuruş kalenin hemen yanından dışarı çıktı.

21. dakikada Galatasaray'da hızlı çıkmak isteyen Toreira, orta sahada Djiku'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Arda Kardeşler, bu faul sonrası Djiku'yu ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

35. dakikada sol kanattan Ziyech'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahasına gelen ortaya iyi yükselen Barış Alper'in altıpas önündeki kafa vuruşu üstten auta gitti.

41. dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Szymanski'nin kendi yarı sahasından verdiği pasla sol kanattan ilerleyen Mert Hakan Yandaş ceza alanına ortasını yaptı. Arka alanda boş durumdaki Fred'in tek vuruşunda top kalenin sol yanından dışarı çıktı.

Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Emin Tuğral, Süleyman Özay

Galatasaray: Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Davinson Sanchez, Derrick Köhn, Lucas Toreira, Kerem Demirbay, Hakim Ziyech, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi

Yedekler: Günay Güvenç, Abdülkerim Bardakcı, Serge Aurier, Eyüp Aydın, Berkan Kutlu, Tete, Sergio Oliveira, Carlos Vinicius, Kerem Aktürkoğlu, Wilfried Zaha

Teknik Direktör: Okan Buruk

Fenerbahçe: Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, Alexander Djiku, Fred, Sebastian Szymanski, Mert Hakan Yandaş, Dusan Tadic, Michy Batshuayi

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Leonardo Bonucci, Yusuf Akçiçek, Miha Zajc, Zeki Dursun, Efekan Karayazı, Edin Dzeko, Joshua King, Serdar Dursun

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Kırmızı kart: Alexander Djiku (dk. 21) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Bright Osayi-Samuel, Michy Batshuayi (Fenerbahçe) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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