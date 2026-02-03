Galatasaray ile anılan Messi'nin yeni adresi duyuruldu
Galatasaray'ın da transfer listesinde olduğu belirtilen Lionel Messi'nin altyapısından yetiştiği Newell's Old Boys'a kısa bir süreliğine kiralık olarak dönmek için prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.
- Lionel Messi, Newell's Old Boys ile prensip anlaşmasına vardı.
- Messi'nin Newell's Old Boys ile anlaşması haziran ayına kadar geçerli olacak.
- Lionel Messi, Inter Miami formasıyla 88 maçta 77 gol attı ve 44 asist yaptı.
Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray'a transfer olacağı iddia edilen Arjantinli futbolcu Lionel Messi'nin yeni takımı belli oluyor.
MESSI ÜLKESİNE GERİ DÖNÜYOR
Tuttomercatoweb'in haberine göre; MLS'te Inter Miami forması giyen Messi, altyapısından yetiştiği eski kulübü Newell's Old Boys ile prensip anlaşmasına vardı. Haberde, Messi'nin haziran ayına kadar Arjantin kulübü ile anlaşma sağladığı, ardından Inter Miami'ye geri döneceği ifade edildi.
BAŞKANLA GÖRÜŞME YAPTI
Messi'nin Newell's Old Boys Kulübü Başkanı ile de bir telefon görüşmesi yaptığı, iki tarafın uzlaşmaya vardığı aktarıldı. Messi'nin Arjantin'de yaşayacağı evin hazır hale getirilmeye başlanacağı öne sürüldü.
INTER MIAMI PERFORMANSI
Inter Miami ile 88 maça çıkan 38 yaşındaki süperstar, bu maçlarda 77 gol attı. Messi ayrıca, 44 golün de asistini yaptı.