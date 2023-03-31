Galatasaray ile Adana Demirspor 38. randevuda karşı karşıya

Galatasaray ile Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın 38. kez karşı karşıya gelecek.

Galatasaray ile Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın 38. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında 2 Ekim 1960'da Adana'da yapılan ve 2-2 sona eren maçla başlayan rekabette geride kalan 37 müsabakada Galatasaray 19, Adana Demirspor 9 galibiyet aldı. Taraflar 9 karşılaşmada ise birbirine üstünlük sağlayamadı.

Galatasaray'ın attığı 59 gole karşılık Adana Demirspor 31 gol buldu.İstanbul'daki maçlarİki takım arasında İstanbul'da yapılan maçlarda sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor.

Ligde İstanbul'da yapılan 18 karşılaşmada Galatasaray 14, Adana Demirspor ise 2 galibiyet aldı. Müsabakalardan 2'si de beraberlikle sonuçlandı. İstanbul'daki maçlarda sarı-kırmızılılar 44, mavi-lacivertliler ise 15 kez fileleri havalandırdı.

Sarı-kırmızılı ekip, Adana temsilcisi ile sahasında yaptığı son 8 Süper Lig maçını kazandı. Galatasaray, bu galibiyetlerin 7'sinde rakip filelere en az 2 gol gönderdi. Söz konusu maçlarda Galatasaray 28, Adana Demirspor ise 6 kez gol buldu.

Adana Demirspor'un İstanbul şanssızlığıMavi-lacivertli takım, Süper Lig'de İstanbul takımlarına konuk olduğu son 30 maçta sadece 2 kez kazanabildi.

Söz konusu müsabakaların tamamında gol yiyen (toplam 93) Adana Demirspor, 2 galibiyet çıkarabildi. Adana temsilcisi, diğer 28 karşılaşmada 4 beraberlik, 24 yenilgi yaşadı.Adana Demirspor, söz konusu süreçte 2 galibiyeti geçen sezon Fenerbahçe ve bu sezon Kasımpaşa karşısında aldı.

En farklı skorlarİki ekip arasındaki rekabette en farklı galibiyetlere sarı-kırmızılı takım imza attı.

Galatasaray, rakibini 1983-1984 sezonunda sahasında 9-2, 1987-1988 sezonunda ise deplasmanda 5-0 mağlup etti.

Adana Demirspor ise sarı-kırmızılılar karşısındaki en farklı galibiyetini 1982-1983 sezonunda sahasında 3-0'lik skorla aldı.