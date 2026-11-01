Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk: "Bugün itibarıyla Galatasaray yönetim kurulu ve bağlı şirketlerdeki yönetim kurulu üyeliklerimden istifa ediyorum."Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk: "Bugün itibarıyla Galatasaray yönetim kurulu ve bağlı şirketlerdeki yönetim kurulu üyeliklerimden istifa ediyorum.
Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk: "Bugün itibarıyla Galatasaray yönetim kurulu ve bağlı şirketlerdeki yönetim kurulu üyeliklerimden istifa ediyorum."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı