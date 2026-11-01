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Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk: "Bugün itibarıyla Galatasaray yönetim kurulu ve bağlı şirketlerdeki yönetim kurulu üyeliklerimden istifa ediyorum."

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Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk: "Bugün itibarıyla Galatasaray yönetim kurulu ve bağlı şirketlerdeki yönetim kurulu üyeliklerimden istifa ediyorum.

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk: "Bugün itibarıyla Galatasaray yönetim kurulu ve bağlı şirketlerdeki yönetim kurulu üyeliklerimden istifa ediyorum."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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