Galatasaray, İkas Eyüpspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında İkas Eyüpspor ile karşılaşacak Galatasaray, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde antrenmanlarına devam ediyor. Antrenman, dinamik ısınma ve pas çalışmalarıyla gerçekleştirildi. Takım, yarınki idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip yarın 10.30'da yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
