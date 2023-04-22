Galatasaray için rüya başlamadan sona erdi! Firmino, dünya devine imzayı atıyor

Adı sık sık Galatasaray ile anılan Roberto Firmino, Barcelona ile söz kesti. İngiliz basınında çıkan haberlerde Brezilyalı yıldızın, sezonun bitmesiyle birlikte Katalan devine imza atacağı ifade edildi.

Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Galatasaray, gelecek sezonun transfer çalışmalarına devam ediyor. Son dönemde sık sık sarı-kırmızılılara yazılan Liverpool'un yıldızı Roberto Firmino'nun yeni adresini İngilizler açıkladı.

BARCELONA TEKLİFİ YAPTI

İngiliz basınında çıkan haberlere göre ekonomik durumu nedeniyle sözleşmesi bitecek olan futbolculara yönelen Barcelona, Liverpool ile yolları ayıracak Roberto Firmino'ya yüksek bir teklifte bulundu.

FIRMINO İMZAYI ATIYOR

Firmino'nun teklifi kabul ettiği ve sezon sonunda Barcelona'ya imza atacağı ifade edildi. Brezilyalı futbolcu, 20 Mayıs'ta Anfield'da son kez maça çıkarak Liverpool taraftarına veda edecek.