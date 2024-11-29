Üye Girişi
Haberler
Antalya açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem

Antalya açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem

 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi kabul edildi

2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi kabul edildi

 Bakan Uraloğlu açıkladı: Özel araçlara kış lastiği zorunluluğu geliyor

Özel araçlara kış lastiği zorunluluğu geliyor
Suriye'de 'rejim askerlerinin kullandığı iletişim cihazları patlatılıyor' iddiası

'Rejim askerlerinin iletişim cihazları patlatılıyor' iddiası

Galatasaray'ı tehdit ettiler: Parayı faiziyle ödemek zorunda kaldı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'ın, Derrick Köhn'ün transferi nedeniyle Hannover 96 ile FIFA'lık olduğu ileri sürüldü. Alman basınında yer alan haberde, sarı kırmızılıların FIFA'nın baskısı nedeniyle geri adım attığı ve transfer yasağı ihtimali üzerine ödemeyi faiziyle yaptığı belirtildi.

Galatasaray, geçtiğimiz şubat ayında Hannover 96'dan kadrosuna kattığı Derrick Köhn'ü, yeterli verimi alamaması nedeniyle Werder Bremen'e kiralık olarak göndermişti. 25 yaşındaki sol bekin bonservis taksitlerini ödemekte geciken sarı-kırmızılıların Alman ekibinin FIFA'ya gitmesi ve transfer yasağı endişesi nedeniyle tüm ödemeyi yaptığı ortaya çıktı.

ALMAN EKİBİ FIFA'YA GİTTİ, TRANSFE YASAĞI GÜNDEME GELDİ

3 milyon 350 bin Euro karşılığında transfer edilen Köhn'ün bonservisinin 1.5 milyon Euro'luk kısmını ödeyen sarı kırmızılılar, kalan parayı geciktirince Alman takımı FIFA'ya gitmişti. Hannover'in yerel gazetesi Neue Presse'nin haberine göre; FIFA'nın baskısı sonrasında geri adım atan Galatasaray, transfer yasağı tehdidi nedeniyle borcunun tamamını ödedi.

Galatasaray'ı tehdit ettiler: Parayı faiziyle ödemek zorunda kaldı

GALATASARAY 2.5 MİLYON EUROYU FAİZİYLE ÖDEDİ

"Galatasaray, Hannover 96'ya faiz ve cezasıyla ödedi" başlığıyla verilen haberde, birkaç ay süren gecikmenin ardından Gana asıllı Alman sol bekin transferinden kalan 2.5 milyon euroluk paranın faiziyle birlikte gönderildiği belirtildi. Hannover 96'nın kasasına giren bu para sayesinde kış transfer dönemi için mali esnekliğe kavuştuğu ve kadrosuna takviye yapabileceği kaydedildi.

KÖHN'ÜN SEZON PERFORMANSI

Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki futbolcu, kiralık olarak forma giydiği Werder Bremen'de 10 maça çıkarken 1 kez fileleri havalandırdı.

Galatasaray'ı tehdit ettiler: Parayı faiziyle ödemek zorunda kaldı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
img

Başını örtüp poz verdi, beğen butonu çöktü
img

Ünlü ton balığı markası yabancılara satılıyor
img

Van'da kayyum protestosu
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıJokerAllame:

hocamızdan isteseydiniz yardımcı olurdu :) aa o öldü gerçi:)

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMelike Taştan:

joker eşşekten adam olur ama senden ........ devamını anlarsın ;)

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Kullanmakta olduğumuz miladi takvimde, artık olmayan bir yılın 60. günü hangisidir? Kahve falında tavus kuşu görmek ne demek? Eyüpspor'da kaç oyuncu eksik? Alanya'da deprem mi oldu? 29 Kasım Alanya deprem mi oldu? Osmanlı Devleti'nde Acemi ve Yeniçeri ocaklarının bölük veya tabur kumandanlarına verilen ünvan nedir? Kahve falında kurt görmek ne demek? Başrolünde Kemal Sunal'ın olduğu 1976'da vizyona giren "Sahte Kabadayı" adlı filmdeki, Kemal'in babasının konuşkan papağanının adı nedir? Küçük parçalar hâlinde doğranmış incire süt katılıp muhallebi kıvamına gelinceye kadar karıştırılarak hazırlanan tatlının adı nedir? Konya'da deprem mi oldu? Az önce Konya'da nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? Antalya'da deprem mi oldu? SON DAKİKA Az önce Antalya'da nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.