Galatasaray'ı tehdit ettiler: Parayı faiziyle ödemek zorunda kaldı

Galatasaray, geçtiğimiz şubat ayında Hannover 96'dan kadrosuna kattığı Derrick Köhn'ü, yeterli verimi alamaması nedeniyle Werder Bremen'e kiralık olarak göndermişti. 25 yaşındaki sol bekin bonservis taksitlerini ödemekte geciken sarı-kırmızılıların Alman ekibinin FIFA'ya gitmesi ve transfer yasağı endişesi nedeniyle tüm ödemeyi yaptığı ortaya çıktı.

ALMAN EKİBİ FIFA'YA GİTTİ, TRANSFE YASAĞI GÜNDEME GELDİ

3 milyon 350 bin Euro karşılığında transfer edilen Köhn'ün bonservisinin 1.5 milyon Euro'luk kısmını ödeyen sarı kırmızılılar, kalan parayı geciktirince Alman takımı FIFA'ya gitmişti. Hannover'in yerel gazetesi Neue Presse'nin haberine göre; FIFA'nın baskısı sonrasında geri adım atan Galatasaray, transfer yasağı tehdidi nedeniyle borcunun tamamını ödedi.

GALATASARAY 2.5 MİLYON EUROYU FAİZİYLE ÖDEDİ

"Galatasaray, Hannover 96'ya faiz ve cezasıyla ödedi" başlığıyla verilen haberde, birkaç ay süren gecikmenin ardından Gana asıllı Alman sol bekin transferinden kalan 2.5 milyon euroluk paranın faiziyle birlikte gönderildiği belirtildi. Hannover 96'nın kasasına giren bu para sayesinde kış transfer dönemi için mali esnekliğe kavuştuğu ve kadrosuna takviye yapabileceği kaydedildi.

KÖHN'ÜN SEZON PERFORMANSI

Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki futbolcu, kiralık olarak forma giydiği Werder Bremen'de 10 maça çıkarken 1 kez fileleri havalandırdı.