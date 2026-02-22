Galatasaray'ı korkutan tablo
Juventus ile oynadığı mücadelenin ardından Konyaspor'a 2-0 kaybeden Galatasaray, Şampiyonlar Ligi galibiyetlerinden sonra ligde tam 8 puan kaybetti.
- Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kazandığı maçların ardından Süper Lig'de 8 puan kaybetti.
- Galatasaray, Şampiyonlar Ligi galibiyetleri sonrası Süper Lig'de 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.
Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde aldığı galibiyetlerin ligde istediği sonuçları alamıyor. Sarı-kırmızılar, Şampiyonlar Ligi'nde kazandığı maçların ardından ligde 8 puan kaybetti.
LIVERPOOL ZAFERİ SONRASI BEŞİKTAŞ'I YENEMEDİ
Galatasaray, evinde ağırladığı Liverpool'u 1-0 etti ve tüm dünyada adından söz ettirdi. Cimbom, bu maçın ardından ligde Beşiktaş ile 1-1 berabere kalarak 2 puan kaybetti.
GÖRKEMLİ AJAX GALİBİYETİ SONRASI İLK YENİLGİ
Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'ı deplasmanda 3-0 gibi net bir skorla yenen Galatasaray, ligde Kocaelispor'a 1-0 yenilerek ilk mağlubiyetini aldı.
JUVENTUS GALİBİYETİ VE KONYASPOR MAĞLUBİYETİ
Galatasaray, son olarak Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u 5-2 gibi tarihi skorla mağlup etti. Ardından ligde Konyaspor ile karşılaşan Cimbom, bu maçı 2-0 kaybederek 3 puan daha bıraktı.
3 PUANLAR SONRASI 8 PUAN GİTTİ
Böylece Galatasaray, Şampiyonlar Ligi galibiyetleri sonrası ligde oynadığı maçlarda 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak toplamda 8 puan kaybetti.