Galatasaray'ı korkutan tablo

Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde aldığı galibiyetlerin ligde istediği sonuçları alamıyor. Sarı-kırmızılar, Şampiyonlar Ligi'nde kazandığı maçların ardından ligde 8 puan kaybetti.

LIVERPOOL ZAFERİ SONRASI BEŞİKTAŞ'I YENEMEDİ

Galatasaray, evinde ağırladığı Liverpool'u 1-0 etti ve tüm dünyada adından söz ettirdi. Cimbom, bu maçın ardından ligde Beşiktaş ile 1-1 berabere kalarak 2 puan kaybetti.

GÖRKEMLİ AJAX GALİBİYETİ SONRASI İLK YENİLGİ

Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'ı deplasmanda 3-0 gibi net bir skorla yenen Galatasaray, ligde Kocaelispor'a 1-0 yenilerek ilk mağlubiyetini aldı.

JUVENTUS GALİBİYETİ VE KONYASPOR MAĞLUBİYETİ

Galatasaray, son olarak Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u 5-2 gibi tarihi skorla mağlup etti. Ardından ligde Konyaspor ile karşılaşan Cimbom, bu maçı 2-0 kaybederek 3 puan daha bıraktı.

3 PUANLAR SONRASI 8 PUAN GİTTİ

Böylece Galatasaray, Şampiyonlar Ligi galibiyetleri sonrası ligde oynadığı maçlarda 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak toplamda 8 puan kaybetti.