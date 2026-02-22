Haberler

Galatasaray'ı korkutan tablo
Juventus ile oynadığı mücadelenin ardından Konyaspor'a 2-0 kaybeden Galatasaray, Şampiyonlar Ligi galibiyetlerinden sonra ligde tam 8 puan kaybetti.

  • Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kazandığı maçların ardından Süper Lig'de 8 puan kaybetti.
  • Galatasaray, Şampiyonlar Ligi galibiyetleri sonrası Süper Lig'de 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde aldığı galibiyetlerin ligde istediği sonuçları alamıyor. Sarı-kırmızılar, Şampiyonlar Ligi'nde kazandığı maçların ardından ligde 8 puan kaybetti.

LIVERPOOL ZAFERİ SONRASI BEŞİKTAŞ'I YENEMEDİ

Galatasaray, evinde ağırladığı Liverpool'u 1-0 etti ve tüm dünyada adından söz ettirdi. Cimbom, bu maçın ardından ligde Beşiktaş ile 1-1 berabere kalarak 2 puan kaybetti.

GÖRKEMLİ AJAX GALİBİYETİ SONRASI İLK YENİLGİ

Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'ı deplasmanda 3-0 gibi net bir skorla yenen Galatasaray, ligde Kocaelispor'a 1-0 yenilerek ilk mağlubiyetini aldı.

JUVENTUS GALİBİYETİ VE KONYASPOR MAĞLUBİYETİ

Galatasaray, son olarak Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u 5-2 gibi tarihi skorla mağlup etti. Ardından ligde Konyaspor ile karşılaşan Cimbom, bu maçı 2-0 kaybederek 3 puan daha bıraktı.

3 PUANLAR SONRASI 8 PUAN GİTTİ

Böylece Galatasaray, Şampiyonlar Ligi galibiyetleri sonrası ligde oynadığı maçlarda 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak toplamda 8 puan kaybetti.

Cristiano Ronaldo'dan merak edilen geleceği hakkında açıklama

Galatasaray'ın iptal edilen golünü sordular! Bakın Karaoğlan ne yanıt verdi

Fiyatı uçan altını tahtından etti! Talep patladı, resmen yok satıyor

'Savcıyım' deyip otobüste tehditler yağdıran kadın hakkında karar verildi

Cristiano Ronaldo'dan merak edilen geleceği hakkında açıklama

TBMM'ye çok konuşulacak yeni isim önerisi

'Yeni Nostradamus' ABD-İran savaşı için tarih verdi

