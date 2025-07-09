Galatasaray HDI Sigorta, Kübalı Voleybolcu Roamy Alonso'yu Transfer Etti
Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, 1 yıllık sözleşme imzalayarak Kübalı orta oyuncu Roamy Alonso'yu kadrosuna kattı. Alonso, profesyonel kariyerine 2015'te başladı ve önemli başarılar elde etti.
Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Kübalı orta oyuncu Roamy Alonso'yu kadrosuna kattı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Alonso ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Profesyonel voleybol kariyerine 2015 yılında Cocodrilos de Matanzas takımında başlayan Alanso, sırasıyla Consar Ravenna, Chaumont Volley-Ball 52, Gas Sales Bluenergy Piacenza ve Gioiella Prisma Taranto ekiplerinde forma giydi.
Roamy Alonso, kulüp kariyerinde 1 Fransa Kupası ve 1 İtalya Kupası şampiyonluğu yaşadı.
Açıklamada, "Roamy Alonso'ya 'Galatasaray HDI Sigorta'ya hoş geldin' der, başarılarla dolu bir yıl geçirmesini dileriz." ifadeleri kullanıldı.