Voleybol: Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley

Voleybol Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final etabında Galatasaray HDI Sigorta, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-2'lik skorla mağlup ederek Dörtlü Final'e adını yazdırdı.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Erol Akbulut, Onur Coşkun

Galatasaray HDI Sigorta : Alonso, Arslan Ekşi, Maar, Ahmet Tümer, Patry, Gökçen Yüksel (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Can Koç, Wright, Doğukan Ulu)

İstanbul Büyükşehir Belediyespor : Halil İbrahim Yücel, Cemal Özgür, Gunter, Bardarov, Atakan Topal, Cardoso (Fatih Yörümez, Batu Akbaba, Ali Fazli, Özgür Benzer, Kerem Suel, Furkan Dur, Nascimento)

Setler: 23-25, 25-22, 25-19, 22-25, 15-13

Süre: 154 dakika (33, 32, 31, 37, 21)

Voleybol Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final etabında Galatasaray HDI Sigorta, konuk ettiği İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi.

Bu sonuçla sarı-kırmızılılar, organizasyonda Dörtlü Final'e yükseldi.

Kaynak: AA / Ragıp Tekin - Spor
