Galatasaray HDI Sigorta, Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 mağlup ederek Kupa Voley'de finale yükseldi

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley yarı finalinde Galatasaray HDI Sigorta, Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 mağlup ederek finale çıkmayı başardı. Finalde karşılaşacağı rakip Ziraat Bankkart olacak.

SALON: ESTÜ

HAKEMLER: İsmail Yıldırım, Erkan Cihan Türker

GALATASARAY HDI SİGORTA: Maar, Doğukan, Patry, Jaeschke, Ahmet, Arslan, Hasan (L) (Caner (L), Wright, Onur, Can)

FENERBAHÇE MEDICANA: Drzyzga, Yiğit, Halit, Adis, Marttilla, Chinenyeze, Burutay (L) (Caner (L), Kaan, Gomez, Mirza)

SETLER: 25-23, 25-19, 21-25, 27-25

SÜRE: 126 dakika

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley yarı finalinde Galatasaray HDI Sigorta, Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 mağlup etti ve finale yükseldi. Galatasaray HDI Sigorta finalde Ziraat Bankkart ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadele 7 Nisan Salı günü saat 19.00'da oynanacak.

